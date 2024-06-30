Спасатели МЧС попали под обстрел ВСУ во время тушения пожара Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за обстрела ВСУ Донецка

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Четыре сотрудника МЧС пострадали во время повторной атаки Вооруженных сил Украины на Донецк, сообщает пресс-служба ведомства. Огнеборцы тушили пожар, который спровоцировала предыдущая атака украинских военных. В этот момент возникла угроза нового артиллерийского удара.

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели смогли самостоятельно добраться до больницы. Всех пострадавших госпитализировали. Также в результате обстрела повреждения получила пожарная машина. На представленных МЧС фото видно, что пули пробили обшивку и лобовое стекло автомобиля.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республик. Всего по региону было выпущено 125 боеприпасов.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате обстрела ВСУ остановки общественного транспорта «Боржомная» в Донецке. По его словам, украинские военные при атаке применили ствольную артиллерию.