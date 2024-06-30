ВСУ за сутки выпустили по ДНР 125 боеприпасов СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 125 боеприпасов и провели 48 обстрелов

Фото: МО Украины

Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там отметили, что всего по региону было выпущено 125 боеприпасов.

Сорок восемь фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Тридцать один обстрел — на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов — на Горловском направлении, — уточнили в СЦКК.

Ранее российская армия установила контроль еще над одним поселком в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, группировка войск «Центр» заняла поселок Шумы. Также ВС РФ победили в боевых столкновениях с противником в районах населенных пунктов Сокол, Ленинское, Новоселовка, Кирово и Новгородское (ДНР). На данном участке ВСУ потеряли пушку МТ-12 «Рапира», орудие М119 производства США и несколько гаубиц и боевых бронированных машин.

До этого российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где разведка обнаружила РСЗО HIMARS, атаковавшую Крым. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что снаряды, вероятно, попали в склад с боекомплектом для системы. Минобороны РФ информацию не комментировало.