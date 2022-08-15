«Совет отцов» организовал митинг против пропаганды ЛГБТ в Новосибирске

Фото: «Совет отцов Новосибирской области»

В минувшую субботу, 13 августа, на площади Ленина в Новосибирске прошел митинг против пропаганды ЛГТБ. Его организовали участники движения «Совет отцов Новосибирской области». Акция была направлена в поддержку законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, пишет «Сиб.фм».

На митинг вышли десятки новосибирцев с плакатами, на которых были написаны лозунги «Моя семья — моё богатство» и «Мы — за традиционную семью». По словам председателя «Совета отцов» Сергея Майорова, сексуальная жизнь каждого человека — это его личное дело, однако пропаганда и популяризация «асоциального образа жизни» должна быть запрещена законом.

Нам, ответственным отцам Новосибирской области, без разницы, какой сексуальной жизнью живет некто за закрытыми дверями, планирует ли, к примеру, заводить детей или хочет на всю жизнь остаться «перекати-полем». Но пропагандировать извращения мы не дадим. Мы против и заявляем об этом открыто, — заявил Майоров.

Глава общественной организации отметил, что необходимо на законодательном уровне запретить не только пропаганду ЛГБТ, но и любой другой образ жизни, который мешает развитию общества, например движение «чайлд фри», суицидальные группы и популяризаторы абортов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал о грядущем публичном обсуждении законопроектов, которые вводят полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он отметил, что депутаты планируют рассмотреть инициативы по данному вопросу в ходе осенней сессии. Володин выразил уверенность в том, что законопроекты будут приняты.