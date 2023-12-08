Mash: ревнивец вонзил нож в глаз сотруднику Комздрава из Петербурга

Врачи пытаются спасти зрение сотрудника Комитета здравоохранения администрации Санкт-Петербурга после того, как тот получил удар ножом в глаз, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, ранение стало следствием конфликта, причиной которого названа ревность.

Вечером 7 декабря врача атаковал нетрезвый мужчина с ножом по подозрению в связях с его женой. Это произошло у подъезда одного из домов, где живет нападавший. Его дочь позвонила в скорую помощь и сообщила диспетчеру, что «папа угрожает другу мамы».

По данным канала, потерпевший может частично потерять зрение, врачи борются за его сохранение. Нападавшего же доставили в отделение полиции, следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения — он всадил нож в сердце питомца. Предполагалось, что мотивом к таким действиям могла послужить ревность.

В декабре учащийся одной из школ Республики Башкортостан напал с ножом на другого ученика, приревновав к нему свою одноклассницу. В результате конфликта пострадавший получил ранение и был доставлен в хирургическое отделение местной городской больницы.