Школьник из Башкирии напал с ножом на восьмиклассника из ревности

Фото: t.me/bashproc

Учащийся одной из школ Республики Башкортостан напал с ножом на другого ученика, приревновав к нему свою одноклассницу, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в результате конфликта пострадавший получил ранение и был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. Врачи утверждают, что рана оказалась неглубокой. Прокуратура региона подтвердила информацию о поножовщине, проводится проверка.

Конфликт между учениками седьмого и восьмого классов произошел в минувший понедельник, 4 декабря. Предполагается, что 13-летний подросток приревновал свою девушку, которая учится в том же классе. Между учащимися возник спор, в ходе которого семиклассник достал из кармана нож. Следователям предстоит узнать, как подросток смог пронести его в школу через установленный металлодетектор.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента между несовершеннолетними в одной из школ Кармаскалинского района. <...> В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в образовательной организации, — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось ранее, сотрудники иркутской полиции задержали шесть человек по делу об убийстве 15-летнего школьника. Следователям удалось установить личности всех участников конфликта, а также изъять орудие убийства — нож. Расследование продолжается.