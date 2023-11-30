Житель Петербурга из ревности убил собаку сожительницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, он всадил нож в сердце питомца. Хозяйка собаки по кличке Джек утверждает, что она попыталась спасти животное и отнесла его в ветеринарную клинику поселка Шушары, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть. Предполагается, что мотивом для убийства послужила ревность.

Хозяйка питомца утверждает, что она прожила вместе с 42-летним мужчиной 13 лет. В последний месяц между ними возникали ссоры, однако ничего не предвещало убийства общего питомца. По ее мнению, мужчина убил Джека в приступе пьяного гнева или из чувства ревности. При этом она подчеркивает, что убийство не было случайностью.

[Убийство] не случайность. Во-первых, он меня, конечно, ревновал к этой собаке, он все время говорил «бабий хвост». Но я же не думала, что у него до такой степени дойдет агрессия, потому что он любил только меня. Для меня это потеря двух людей. У меня умерла собака и человек, с которым я прожила 13 лет, — подытожила она.

Как сообщалось ранее, в Мытищах сотрудники полиции разыскивают мужчину, напавшего на собаку породы чихуахуа. Мужчине не понравилось, что собака лает, поэтому он размахнулся и пнул животное. От полученных травм собака скончалась.