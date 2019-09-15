https://static.news.ru/photo/a250978c-d7ad-11e9-bafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: muzbsmp.ru

«Итальянскую забастовку» начали фельдшеры, медсёстры и водители петрозаводской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Об этом сообщила председатель ячейки профсоюзов «Содействие» Ольга Чайка.

В акции протеста участвуют 39 медработников и 37 водителей. Это около 40% работников станции скорой помощи, пишет издание «Петрозаводск говорит».

Бастующие будут выполнять свои обязанности строго в рамках инструкций, отказываясь от переработок, то есть выходить на линию в одну смену.

Ранее Минздрав Карелии сообщал, что петрозаводская станция скорой помощи работает в штатном режиме.

По словам Ольги Чайки, в республиканском министерстве проходили экстренные совещания, после которых был издан приказ: поликлиники по выходным будут работать до 19:00, а по будням до 20:00. Им выделят автомобиль для транспортировки пациентов в стационар. Раньше это делала скорая помощь.

Как писал News.ru, в конце августа медработники и водители предупреждали администрацию БСМП, что с 15 сентября выйдут на «итальянскую забастовку». Свои намерения они объяснили нежеланием терпеть «унизительный уровень заработной платы», а также работать на полторы-две ставки и в неукомплектованных бригадах, что часто приводит к невозможности оказания качественной медпомощи.

Ранее о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае и Смоленской области. Акции протеста прошли в Орле, Благовещенске, Пензе и других городах.