Сотрудники «Рязцветмета» пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплат

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В Рязани 32 сотрудника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру с требованием выплатить им зарплаты и расторгнуть трудовые договора. Прокуратура уже направила соответствующие заявления в ПФР и ФНС, пишет «МК в Рязани».

В прокуратуру обратились 32 человека. Они требуют расторгнуть трудовой договор даже при отсутствии некоторых документов. Прокуратура направила запросы в ФНС и ПФР. Также этим сотрудникам должны выплатить зарплату, как только на счетах предприятия появятся деньги, — сообщает издание.

Директор «Рязцветмета» сообщила, что производство в данный момент не ведется. Сотрудники не могут уволиться из-за того, что их трудовые книжки уничтожили. Чтобы восстановить стаж специалистов, руководству придется встретиться с каждым из них индивидуально.

Задачу облегчит наличие у сотрудников вторых экземпляров трудового договора. Также пенсионный фонд может выдать выписку со счёта, однако для этого необходимо, чтобы каждый из 193 сотрудников написал личное заявление, — пишет издание.

Ранее стало известно, что работник, у которого заведена электронная трудовая книжка, при увольнении может получить сведения от работодателя как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, всю информацию о трудовой деятельности можно получить самостоятельно через портал «Госуслуги».