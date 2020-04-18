Сотрудники ФСБ задержали и.о. замглавы Хакасии во время получения им взятки

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан в момент получения двух миллионов рублей.
По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим,
Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, — сказал Коновалов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал NEWS.ru ранее, оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.
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