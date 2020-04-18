Сотрудники ФСБ задержали и.о. замглавы Хакасии во время получения им взятки

https://static.news.ru/photo/3d307f40-8124-11ea-b4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан в момент получения двух миллионов рублей.

По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим, передаёт РЕН ТВ. Глава Хакасии Валентин Коновалов уже прокомментировал случившееся.

Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона, — сказал Коновалов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал NEWS.ru ранее, оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.