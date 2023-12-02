Сотни саратовцев выстроились в очередь за подорожавшим продуктом SHOT: сотни саратовцев выстроились в очередь за яйцами по 78 рублей за десяток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщил, что сотни человек в Саратове встали в очередь за куриными яйцами по 78 рублей за десяток. По данным канала, ажиотаж связан с высоким ростом цен в октябре на этот продукт. Росстат ранее представил данные, согласно которым куриные яйца в рознице поднялись в стоимости на 23,9% по сравнению с предыдущим годом.

Федеральная антимонопольная служба 30 ноября разослала торговым сетям письмо, в котором предложила рассмотреть возможности до марта 2024 года по доброй воле ограничить наценки на куриные яйца до уровня 5%. В службе подтвердили, что письмо было направлено в Союз независимых сетей России и в компании, входящие в Ассоциацию розничной торговли.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что приготовление салата оливье к новогоднему столу обойдется россиянам в 300–500 рублей за четыре порции. Депутат подчеркнул, что самостоятельно приготовленное блюдо будет более экономичным вариантом, нежели покупка готового.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее объяснил, что цены на продукты, товары и услуги в России в октябре начали расти быстрее в годовом выражении в связи с ранее произошедшим ослаблением курса рубля, а также повышенным потребительским спросом.