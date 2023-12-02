Россиянам рассказали, во сколько обойдется приготовление оливье Депутат Чаплин: приготовления оливье обойдется россиянам в 300–500 рублей

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Приготовление салата оливье к новогоднему столу обойдется россиянам в 300–500 рублей за четыре порции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Депутат подчеркнул, что самостоятельно приготовленное блюдо будет более экономичным вариантом, нежели покупка готового.

Основными ингредиентами оливье являются вареные картофель, морковь, колбаса, огурцы, горошек, яйца и майонез. Парламентарий уточнил, что среди граждан страны много дачников, обычно они привозят эти продукты со своего огорода.

На картофель и морковь придется потратить примерно 50–70 рублей за кг, однако среди россиян много дачников, и обычно эти продукты — со своего огорода. Яйца — примерно 70–100 рублей. Горошек можно использовать консервированный, и средняя стоимость такого горошка будет около 50–80 рублей за 400 г. В среднем стоимость майонеза или сметаны составит около 50–100 рублей за 200 г. Что касается колбасы (или мяса), то здесь цена абсолютно разная, возьмем в среднем: от 200 до 500 рублей. Таким образом, приблизительная стоимость приготовления оливье на четыре порции может составить примерно от 300 до 500 рублей, — сообщил Чаплин.

Депутат отметил, что стоимость может измениться, а также она не учитывает расходы на электроэнергию, воду и газ, необходимые для приготовления и разогрева продуктов. Чаплин указал, что выгоднее приготовить салат дома, потому что покупка готового оливье в супермаркете может составить от 150 до 300 рублей за порцию.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что данные Росстата о стоимости продуктового набора к салату оливье расходятся с оценками других экспертных заключений. Он отправил запрос руководителю Росстата Сергею Галкину с соответствующей критикой.