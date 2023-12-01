Торговым сетям предложили ограничить наценки на яйца ФАС предложила розничным сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в четверг, 30 ноября, разослала торговым сетям письмо, в котором предложила рассмотреть возможности до марта 2024 года по доброй воле ограничить наценки на куриные яйца до уровня в 5%, копией документа располагает РБК. В службе подтвердили, что письмо было направлено в Союз независимых сетей России и в компании, входящие в Ассоциацию розничной торговли.

Ограничить наценки предлагается на все куриные яйца, в том числе закупаемые у поставщиков по долгосрочным контрактам, «при этом не допустив роста фактических наценок <...> на тендерах». Инициатива ФАС связана с существенным ростом цен на этот продукт, что «вызывает обеспокоенность потребителей».

Сети должны сообщить ФАС о своей позиции по данному предложению в понедельник, 4 декабря. Кроме того, 6 декабря участникам рынка следует предоставить регулятору информацию за ноябрь текущего года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков. При этом служба не сообщила, что будет, если сети откажутся от добровольного ограничения наценок.

В середине ноября сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, их инициировали из-за повышения цен в оптовом сегменте. Проверочные мероприятия, в частности, прошли в Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Тюменской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Ставропольском крае. При этом в одном из регионов сотрудники ФАС столкнулись с воспрепятствованием проверкам.

Минсельхоз в свою очередь предложил ограничить на полгода экспорт яиц «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита». В ведомстве пояснили, что цены на яйца растут из-за снижения производства и из-за дорогого доллара.