Сочинские пенсионеры подрались с подростками из-за бутылки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи пенсионеры накинулись с кулаками на подростков, пишет KP.RU. Пожилые люди сделали замечание подросткам, на что те в ответ кинули в мужчин бутылку. По факту драки правоохранители начали проверку.

Это привело в ярость пенсионеров, и они решили сразу же применить физическую силу. Один начал душить и бить по голове, другой же уложил парня на землю, — сообщили очевидцы.

Потасовка произошла во дворе многоквартирного дома, где на драку обратили внимание прохожие. После этого мужчины отпустили детей, но один из пенсионеров при этом упал.

В полиции микрорайона Макаренко Центрального района Сочи уже зарегистрировали сообщение по этому происшествию. В пресс-службе УВД сообщили, что личности всех участников инцидента установлены и уже назначена проверка, после которой будет дана правовая оценка действий всех участников драки.

Ранее двух подростков избили в электричке, следовавшей из города Сасово в Рязань. Официальный представитель МВД Рязани уточнил, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

До этого в Санкт-Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у станции метро «Черная речка». Причиной послужила девичья куртка, которую якобы не вернул знакомой пострадавший молодой человек.