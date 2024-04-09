Подростки с пистолетом напали на отца и сына в Петербурге из-за куртки

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В Санкт-Петербурге подростки с пистолетом напали на отца и сына у станции метро «Черная речка», сообщает «Фонтанка». Причиной послужила девичья куртка, которую якобы не вернул знакомой пострадавший молодой человек.

Инцидент произошел накануне вечером у дома № 2 на улице Савушкина. Несколько пассажиров метро сообщили в полицию, что произошла потасовка с участием вооруженных подростков. В правоохранительные органы также обратились и потерпевшие — 45-летний мужчина пояснил, что группа подростков потребовала с него и сына 35 тысяч рублей за куртку, которую последний взял у подруги.

Получив отказ, нападавшие повалили мужчину и юношу на землю и стали избивать руками и ногами. Один из них произвел несколько выстрелов в воздух из аэрозольного оружия, после чего компания скрылась.

Позднее на платформе станции метро «Черная речка» задержали подростка, который состоит на учете. При досмотре у него был найден пистолет. Его доставили в полицию, а затем отпустили под обязательство о явке.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал двух подростков, которые напали и ограбили ученика девятого класса, узнав, что он выиграл миллион рублей на ставках на спорт. Третьему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.