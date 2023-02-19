Собаки набросились на ребенка в Пермском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пермском крае на несовершеннолетнюю девочку напали собаки, сообщает Telegram-канал «Пермь № 1». Отогнали животных от ребенка двое взрослых.

Инцидент произошел в поселке Ферма. Момент нападения был снят видеорегистратором припаркованного автомобиля. На кадрах видно, как девочка идет по улице и внезапно на нее набрасывается одна собака, а затем подбегает вторая. Ребенок с громкими криками упал на землю, на помощь ему поспешил мужчина из автомобиля и человек, вышедший из здания, возле которого произошло нападение. После их появления собаки убежали.

В региональном управлении СКР факт происшествия подтвердили и сообщили о проведении проверки.

В настоящее время следователями проведены проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе какие меры были приняты должностными лицами для обеспечения безопасности граждан, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Подмосковье домашняя собака, которую не удержал хозяин, напала на двоих детей. В результате животное разодрало лицо четырехлетней девочке, ей понадобилась помощь врачей. Другой ребенок отделался небольшими повреждениями.