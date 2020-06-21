Смерчи могут обрушиться на Крым 22 июня

https://static.news.ru/photo/482f7438-b3e6-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Грозы, шквалистый ветер, сильные ливни и появление смерчей ожидают в Крыму 22 июня. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал до 20–25 метров в секунду, — передаёт РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу.

Уточняется, что столкновение тёплых и прохладных воздушных масс в прибрежных районах полуострова может привести к возникновению смерчей. Они могут образовываться над поверхностью моря, но иногда также выходить и на сушу.

Как писал NEWS.ru, видео крупного смерча, снятое в Крыму, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как вихрь поднимается от земли и уходит в грозовое облако. При этом пасущиеся невдалеке коровы не замечают надвигающуюся бурю. По словам очевидцев разгула стихии, смерч прошёл в северной части полуострова, в Раздольненском районе.

Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение. Уточняется, что на реках полуострова ожидается повышение уровня воды на 0,5–1,5 метра из-за выпавших сильных осадков.

По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, повышение уровня воды может произойти во второй половине дня и до конца суток 20 июня, а также в течение суток 21 июня. Достижения опасных отметок не будет. Глава ведомства призвал соблюдать меры безопасности.