Случайно убивший крымскую журналистку инструктор раскаялся Обвиняемый в гибели журналистки Бабаевой инструктор Малев раскаялся в содеянном

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе

Инструктор Игорь Малев, обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, заявил в ходе заседания в Симферопольском районном суде, что признает вину и раскаивается в содеянном, сообщает РИА Новости. Ему вменяют статью о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь, — сказал Малев.

Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. По версии следствия, инструктор Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею журналистки. Ее муж утверждал, что в журналистку выстрелил другой человек.

Суд в штате Нью-Мексико ранее вынес приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, выступавшей специалистом по оружию в фильме «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора. Уточняется, что ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Инцидент произошел в 2021 году, когда на съемках вестерна Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Ранение получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Оператора спасти не удалось, второго пострадавшего выписали из больницы через несколько часов.