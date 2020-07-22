Следствие по делу о взяточничестве экс-главы Удмуртии Соловьёва завершено

https://static.news.ru/photo/cd819b78-cc07-11ea-afca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Судебное следствие по делу о взяточничестве бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва завершено. В среду, 22 июля, Завьяловский районный суд республики проводит прения сторон.

Я считаю необходимым начать своё выступление с оценки общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняется Александр Васильевич Соловьёв, — сказал гособвинитель Дмитрий Походин, открывший прения.

Как сообщает ТАСС, речь Походина составит около 200 страниц.

Согласно документам следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2016 год получил от представителей различных компаний, которые занимались строительством мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка, взятки на общую сумму 139 миллионов рублей, также сюда относятся доли в коммерческой организации, их специалисты оценили в 2,7 миллиона рублей. Кроме того, Соловьёву незаконно оказывали кадастровые услуги имущественного характера.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2018 года бывшему главе Удмуртии Александру Соловьёву предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».