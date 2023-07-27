СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Алтае

Фото: МЧС России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, сообщается в Telegram-канале ведомства. На место происшествия выехали криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте для установления обстоятельств аварии.

По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

Авария произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. При заходе на посадку он задел электрические провода, упал и загорелся. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, на борту находились 13 человек. Из них шестеро погибли, еще семеро получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.