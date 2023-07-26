Склад винного завода загорелся под Краснодаром

Фото: МЧС РФ

В Темрюкском районе Краснодарского края произошел пожар на складе винного завода, сообщается в Telegram-канале МЧС. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. <...> В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м., ему был присвоен третий ранг. В тушении были задействованы 116 человек и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание.