СК завёл дело по факту крушения Ан-2 на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По факту крушения легкомоторного самолёта в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сказано в сообщении.

Уточняется, что при крушении погибли пилот и его пассажир 71 года. Крушение воздушного судна произошло в Новокубанском районе в 21:30 мск. Самолёт заходил на посадку и столкнулся с ЛЭП. Разрушения зданий в результате падения «кукурузника» не произошло.

Ранее сообщалось, что погибшие пилот и его напарник работали на полях. К ликвидации последствия аварии были привлекались 31 человек и 11 единиц спецтехники.