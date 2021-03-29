СК проверит видео с танцами у Вечного огня в Воронежской области

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Правоохранители начали проверку видеозаписи, на которой девушка танцует у Вечного огня в городе Богучаре Воронежской области. Видеозапись с танцами в полицию прислали местные жители.

В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, представители органов местного самоуправления, <...> выполнены иные проверочные мероприятия в целях всестороннего и полного выяснения причин произошедшего, — говорится в сообщении следственного ведомства.

В ГУ МВД по региону рассказали журналистам, что личность девушки удалось установить. Оказалось, что она нуждается в «специализированной» медицинской помощи.

Ранее группа подростков закидали снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По данным правоохранителей, сообщение о случившемся поступило 21 марта в 16:39. Неизвестные затушили пламя Вечного огня в Верхнем парке и скрылись. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал NEWS.ru, днём ранее, 20 марта, на территории парка Победы в городе Тольятти (Самарская область) был потушен Вечный огонь. Это также произошло в результате хулиганских действий троих подростков.