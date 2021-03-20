Подростки в Тольятти потушили Вечный огонь

https://static.news.ru/photo/09317b2e-8a4f-11eb-b25c-96000091f725_660.jpg Фото: LiVE VIDEO ЧП ДТП АВАРИИ/youtube.com

На территории парка Победы городе Тольятти, Самарская область, был потушен Вечный огонь. Это произошло в результате хулиганских действий троих подростков. Об этом журналистам сообщили представители городской администрации.

Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 20 марта. Подростки в возрасте от 13 до 15 лет занимались хулиганством в парке Победы и потушили Вечный огонь. К настоящему моменту его работу уже восстановили.

Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства. Информация о случившемся направлена в полицию, сотрудники правоохранительных органов ищут подростков, — передаёт сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на Марсовом поле в Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники затушили Вечный огонь. Как передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По данным ведомства, в ночь на 27 февраля в экстренные службы поступило сообщение от очевидца — он рассказал, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и при этом чувствуется запах газа.