СК опубликовал кадры с места убийства генерала Москалика в Балашихе

Фото: t.me/sledcom_press*

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале. Следком опубликовал видео, на котором специалисты ведомства изучают место инцидента в подмосковной Балашихе.

Следователи и криминалисты СК России работают на месте убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, — сказано в подписи к видео.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля 25 апреля в Балашихе. К месту гибели высокопоставленного военнослужащего направлены криминалисты, сотрудники СК РФ и оперативники. Также там подтвердили, что погибшим оказался именно генерал Москалик.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что причиной инцидента во дворе жилого дома могла стать детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле. Журналисты отметили, что СВУ было начинено поражающими элементами. Подрыв бомбы произошел в момент, когда мимо транспортного средства проходил мужчина. В машине была установлена камера слежения.