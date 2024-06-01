Жительница Ленобласти приводила в порядок газон под дождем и погибла

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Женщина погибла от удара током на своем дачном участке в Ленинградской области, пишет Telegram-канал 78.ru. Причиной стало короткое замыкание во время дождя.

53-летняя дачница приводила в порядок свой газон. Работать на участке она продолжала под начавшимся дождем. Неожиданно в электрической косе произошло короткое замыкание, и женщину поразило током. Травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте, передает издание.

В настоящее время полицейские проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне в Балашихе молния ударила в мужчину, который шел под зонтом по тротуару во время ливня. Он скончался на месте.

По словам профессора РТУ МИРЭА Романа Шамина, молния может ударить в раскрытый зонт, если человек стоит с ним на автопарковке или в поле. В таком случае необходимо закрыть зонт и лечь на землю. Вероятность удара молнией человека составляет 1 случай к 600 тысячам. Эксперт советует не забираться на возвышенности и прятаться под стоящими отдельно столбами и деревьями во время грозы. Нужно попытаться укрыться от непогоды.