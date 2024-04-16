Физик раскрыл, может ли зонт притянуть молнию Физик Шамин: молния может ударить в зонт на автопарковке или в поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молния может ударить в раскрытый зонт, если человек стоит с ним на автопарковке или в поле, рассказал в беседе «Газетой.Ru» профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. По его словам, в целом, статистика показывает, что вероятность удара молнией человека составляет 1 случай к 600 тысячам.

Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию и стать причиной несчастного случая. Теоретически такое возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Соответственно, если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, и держит зонт высоко над головой, то вероятность удара ненулевая, — объяснил профессор.

Физик отметил, что риск повышается, если человек находится с зонтом в открытом поле, где нет никаких сооружений. В таком случае необходимо закрыть зонт и лечь на землю. Во время грозы не следует забираться на возвышенности и прятаться под стоящими отдельно столбами и деревьями, лучше попытаться укрыться от непогоды, порекомендовал специалист.

Ранее генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, что в случае если человек выжил после удара молнии, он может столкнуться с последствиями в виде ожоговых ран и аритмии. Врач пояснил, что других заболеваний специалисты за все время наблюдений не выявили.