https://static.news.ru/photo/c0099db8-ba80-11e9-843f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Похолодание в центральной части России будет кратковременным, пообещали метеорологи. Уже 10 и 11 августа восстановится юго-западный поток, который принесёт тёплые атлантические воздушные массы.
Уже в субботу в столичном регионе вновь начнётся потепление, и в последующие дни столбики термометров поднимутся до +22–24 градусов, — сообщили в Центре погоды «Фобос».
Как писал News.ru, до вечера 9 августа в столичном регионе ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 25 м/с и ливни. За два дня может выпасть треть месячной нормы осадков. Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.