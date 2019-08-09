Фото: Сергей Булкин/News.ru

Просьбу о помощи с указанием координат обнаружил житель Бурятии под крышкой своих наручных часов. Неизвестный по-русски написал, что его удерживают в рабстве у китайцев.

Помогите. В рабстве у китайцев. Они держат меня в подвале. 87.03137. Позвони 430871, — было написано на часах. Под постом развернулась оживлённая дискуссия, кто-то принял фото за шутку, но большинство...