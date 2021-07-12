Синоптик рассказал, когда экстремальная жара в Москве закончится

Последний фронт жары придёт в Москву 13 и 14 июля, а 17 июля в столице ожидаются освежающие ливни с грозами. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он сообщил, что 12 июля в столице было немного прохладнее, чем в прошедшие выходные. Это произошло из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России.

Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Завтра и послезавтра ожидается плюс 32–34 в Москве, плюс 30–35 по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары, — цитирует Тишковца агентство.

Он добавил, что с 15 июля, во второй половине нeдели, атмосфера начнёт приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появлятьcя башни грозовых облаков, местами это будут cухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 грaдусов. В выходные пройдут ливни и «похолодает» до комфортных температур в 25 грaдусов.

Ранее Тишковец сообщил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. В конце месяца вероятность осадков вырастет, на последнюю декаду придётся около половины месячной нормы, примерно 15–20 миллиметров осадков.