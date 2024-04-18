Силы ПВО сбили над российским регионом 21 воздушную цель Гладков: на подлете к Белгороду сбита 21 воздушная цель

Фото: МО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу силами ПВО была сбита 21 воздушная цель.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал, — заявил губернатор.

Он уточнил, что в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Также пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы. Ее госпитализировали.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО «Vampire» по Белгородской области. Пресс-служба Минобороны РФ отметила, что атака была пресечена около 23:00 мск. Местные жители не пострадали, но при атаке в одном частном домовладении оказалась пробита крыша навеса и повреждено крыльцо.

Ночью 17 апреля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаки региона беспилотниками. Он призывал местное население соблюдать спокойствие и следить за сообщениями на официальных каналах правительства и МЧС.