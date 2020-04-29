Силовики заблокировали деревню на карантин из-за возвращения вахтовика

https://static.news.ru/photo/30b55fb4-8a0d-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезд в село Крутое в Свердловской области. В населённом пункте госпитализированы 25 человек с подозрением на коронавирус.

Причиной для введения карантина стало возвращение одного из жителей села. Он приехал из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и устроил народные гуляния, пишет URA.RU.

Но это же деревня — все друзья-родственники. А тут приехал человек с деньгами, закупил спирта и водки. У него там полдеревни несколько дней гуляли, никто не откажется выпить на халяву. В итоге у вахтовика поднялась температура. В воскресенье приехали «космонавты» — медики в защитных костюмах. Забрали в больницу вахтовика и ещё 24 человека. Первый анализ подтвердил коронавирус, ждём результат второго анализа, — сообщили в полиции.

На данный момент патруль на въезде в деревню разрешает только завозить продукты, но никого не выпускает. Все официальные дороги закрыты. Однако местные жители пользуются тропами в лесу, отмечают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Урала заставили власти закрыть центр для больных коронавирусом.