Силовики заблокировали деревню на карантин из-за возвращения вахтовика

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезд в село Крутое в Свердловской области. В населённом пункте госпитализированы 25 человек с подозрением на коронавирус.
Причиной для введения карантина стало возвращение одного из жителей села. Он приехал из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и устроил народные гуляния,
Но это же деревня — все друзья-родственники. А тут приехал человек с деньгами, закупил спирта и водки. У него там полдеревни несколько дней гуляли, никто не откажется выпить на халяву. В итоге у вахтовика поднялась температура. В воскресенье приехали «космонавты» — медики в защитных костюмах. Забрали в больницу вахтовика и ещё 24 человека. Первый анализ подтвердил коронавирус, ждём результат второго анализа, — сообщили в полиции.
На данный момент патруль на въезде в деревню разрешает только завозить продукты, но никого не выпускает. Все официальные дороги закрыты. Однако местные жители пользуются тропами в лесу, отмечают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Урала заставили власти закрыть центр для больных коронавирусом.
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