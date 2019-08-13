https://static.news.ru/photo/de7ab442-bdf7-11e9-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану прибыли в региональное министерство образования. По предварительной договорённости силовики осуществили выемку документов.

По словам представителей пресс-службы минобразования, действия были связаны с уголовным делом по факту мошенничества в отношении экс-руководителя Республиканского лицея-интерната «Центр одарённых детей». Обысков не было.

В ведомстве отметили, что это не первый подобный визит правоохранительных органов. Силовики уже осуществляли выемку документов по фактам нарушений, выявленным в предыдущие годы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что советский райсуд Махачкалы на два месяца арестовал депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова. На парламентария заведено уголовное дело о мошенничестве.