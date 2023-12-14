Силовик спас шесть человек из пожара в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник исправительной колонии Денис Михалев спас шестерых жителей Новосибирска из пожара, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Мужчина увидел дым в одном из домов и первым пришел на помощь пострадавшим.

Как сообщает канал, силовик шел по Калининскому району и заметил дым в доме. Мужчина убедился, что с первых двух этажей все вышли, на третьем он увидел девушку в домашнем халате и с ожогами на руках, Михалев накинул на нее свою куртку и вывел на улицу.

На четвертом этаже молодой человек обнаружил жильцов, запертых в квартире. Он сказал, что потерпевшим нужно намочить тряпки, заткнуть ими щели и выйти на балкон, после чего мужчина поддерживал их беседой с улицы. Прибывшим на место пожарным Михалев рассказал, в каких квартирах еще ждут помощи.

Пока специалисты работали, к Денису подошла женщина и сообщила, что на четвертом этаже у нее осталась семилетняя дочка. Силовик по телефону объяснял девочке, что делать и как себя вести в сложившейся ситуации. Спустя некоторое время ее вывели спасатели.

Ранее канал писал о том, что возгорание могло произойти из-за гирлянды, точную причину устанавливают сотрудники МЧС. По информации канала, в результате пожара одна жительница дома скончалась на месте происшествия.

До этого в сильном пожаре, произошедшем в жилом доме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, погибли три человека — это 26-летняя женщина, выпрыгнувшая из окна на пятом этаже, а также ее 27-летний муж и их девятилетний сын, оставшиеся в квартире. Соседка погибших рассказала, что перед смертью женщина успела выбросить из окна двоих младших детей, которых поймали жители дома на растянутое покрывало.