Сильный ветер вырвал балкон из многоэтажки в Таганроге

Фото: t.me/Fateev_A_E

Балкон многоэтажки в Таганроге оторвало сильным ветром, сообщает RT со ссылкой на очевидцев. На опубликованных фотографиях видно, что помещение находится в угловой части дома. Панели, закрывающие его, оказались сорваны полностью.

Также телеканал опубликовал видео, на котором жительница Таганрога показывает последствия дождя. Большинство комнат в ее доме оказались затоплены. По словам пострадавшей, ей полностью придется менять полы. На кадрах она демонстрирует, что уровень воды в доме держится по щиколотку.

Жители Таганрога также отметили, что на данный момент обстановка в различных районах остается сложной, ветер не утихает, здания затапливает водой. По их словам, МЧС не предлагает эвакуацию, а лишь делает фотографии. Многие жалуются, что в квартирах придется менять не только пол, но и всю мебель.

В Краснодарском крае тем временем продолжает бушевать сильнейший шторм. Под Дагомысом волнами снесло рыбацкий домик. На опубликованных кадрах видно, как постройку разбивают потоки воды, после чего смывают ее подальше от берега.