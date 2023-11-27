Уплывающий в море рыбацкий домик под Дагомысом попал на видео

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Шторм в Сочи

Под Дагомысом в Краснодарском крае во время сильного шторма смыло рыбацкий домик, сообщил Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах видно, как постройку разбивают волны, после чего уносят ее в море.

Telegram-канал Mash в свою очередь опубликовал видео из сочинского морского порта. На кадрах видно, как огромные волны накрывают инфраструктуру объекта. По информации канала, постройки серьезно повреждены. Морской порт в Сочи при этом являлся самым большим, многофункциональным и современным подобным объектом на Черном море.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае шторм повалил деревья на железнодорожные пути, повреждено несколько участков полотна. В связи с этим порядка 50 поездов задерживаются. Пассажирам обеспечен подвоз воды и еды, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее в Сочи рухнул трехэтажный дом, так как вода подмыла землю под зданием. Все жители были эвакуированы заранее, никто не пострадал. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо. На видео заснят момент разрушения дома. По всей площади постройки до крушения находятся сильные трещины.