SHOT: крупного наркоторговца с 12 килограммами веществ задержали в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала в Уфе крупного наркоторговца, пишет Telegram-канал SHOT. Во время обысков у него изъяли порядка 12 килограммов различных запрещенных препаратов. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает канал, во вторник, 11 июля, полицейские остановили на улице автомобиль Hyundai, за рулем которого находился мужчина в возрасте 36 лет. В машине правоохранители нашли 150 граммов амфетамина. Водителя немедленно задержали, а затем провели обыск в его доме.

По месту жительства преступника было найдено еще 5,5 килограмма MDMA и 2,7 килограмма марихуаны. Более того, правоохранители нашли несколько тайников с наркотиками у населенных пунктов Каран-Елга и Таптыково. В общей сложности было изъято порядка 12 килограммов веществ.

По информации канала, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ. Официальной информации от регионального управления МВД не поступало.

Ранее также сообщалось, что в лесу под Санкт-Петербургом обнаружили мешок с подозрительным порошком. Его нашел мужчина во время прогулки возле деревни Хвойное. Находку направили на экспертизу, по итогам которой выяснилось, что в мешке было 4,5 килограмма мефедрона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.