Мужчина наткнулся на мешок с белым порошком во время прогулки в лесу Baza: мужчина нашел мешок с 4,5 кг мефедрона во время прогулки в лесу под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина нашел мешок с 4,5 килограмма мефедрона во время прогулки в лесу под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, находку отправили на экспертизу, в ходе которой подтвердилось, что порошок является наркотическим веществом.

Как отмечает канал, 59-летний Александр, гуляя по лесу возле деревни Хвойное, обнаружил мешок. В нем находились четыре увесистых пакета с белым порошком.

Ранее в Бурятии на 10 суток арестовали заместителя министра образования и науки республики Батора Цыренжапова. Он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края вырастил у отца на даче 2886 кустов конопли. Экспертиза показала, что растение содержит наркотические вещества. Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Подозреваемому грозит до восьми лет колонии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.