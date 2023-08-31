SHOT: беспилотники атакуют Брянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что Брянск подвергается атаке беспилотников. По данным канала, сейчас над городом работают системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Минобороны ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.

До этого в ведомстве заявили о попытке атаковать Брянскую область с использованием украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве также подчеркнули, что Киев направил крылатую ракету в Крым. Попытки совершения террористических атак были успешно пресечены, дрон и ракета были сбиты средствами ПВО. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, осколками сбитой ракеты была повреждена линия электропередачи.