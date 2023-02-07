Сходка воров в законе в Мытищах обернулась задержанием 52 человек РЕН ТВ: на встрече криминальных авторитетов в Мытищах задержали 52 человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошедшая накануне встреча криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах закончилась задержанием 52 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным журналистов, у задержанных были изъяты две единицы огнестрельного оружия, а также пакет с серым порошком.

Сходка предполагаемых воров в законе прошла вечером 6 февраля неподалеку от ресторана «Гранада» в Мытищах. В их задержании приняли участие сотрудники уголовного розыска и спецназ.

Ранее стало известно, что в Мурманской области был убит криминальный авторитет Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Убийство произошло в новогоднюю ночь. Жители поселка обращались к Путину с просьбой о помощи летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в суд было направлено более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки. Он отметил, что свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены в совершение правонарушений взрослыми. Чаще всего это хищения, преступления, связанные с наркотиками, и угоны машин.