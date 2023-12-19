Школьники завели мальчика за гаражи и заставили целовать берцы В Красноярске школьники завели мальчика за гаражи и заставили целовать берцы

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В Красноярске подростки завели 13-летнего мальчика за гаражи и заставили целовать берцы, сообщает Telegram-канал «Проспект мира». По его информации, над ребенком издевались четверо школьников, которые поставили его на колени и требовали извинений.

Как передает канал, инцидент произошел в Железнодорожном районе. Ученики 7, 9 и 11 классов напали на мальчика за то, что он якобы угрожал девочке и украл у нее деньги. Издевательства над школьником подростки снимали на видео. Произошедшим заинтересовались в красноярском управлении МВД. Сотрудники полиции проводят проверку. Выяснилось, что один из подростков состоит на учете в ПДН.

Ранее в Тюмени ученик первого класса попал в больницу после конфликта со старшеклассниками. Драка произошла около подъезда жилого дома. Подростки толкнули школьника на лестницу, из-за чего он получил компрессионный перелом позвоночника. Мальчик не может сидеть и ходить.

В Екатеринбурге ранее старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын стал инвалидом, а школьники не понесли наказание за содеянное. Ребенок пролежал в больнице более двух месяцев, перенес операцию по пересадке кожи и заново учился ходить. Женщина сразу обратилась в полицию, однако, по ее словам, никакой реакции от правоохранителей не последовало.