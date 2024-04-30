Школьники под камерой помочились на Вечный огонь в Стерлитамаке Mash: полиция ищет школьников за справление нужды на Вечный огонь в Стерлитамаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое несовершеннолетних жителя Стерлитамака справили малую нужду на Вечный огонь, сообщает Telegram-канал Mash Batash. В распоряжении канала появилось видео, сделанное на камеру наблюдения, в котором школьники оскверняют мемориал и поспешно скрываются на велосипедах.

Мемориал расположен на городской площади Победы. Как пишет Mash, хулиганов заметил прохожий и попытался поймать, но подростки успели скрыться. Сейчас поисками школьников занимаются правоохранители.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, речь идет о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала.

Как сообщала пресса, одна девушка прикуривала сигарету от Вечного огня на площади Славы, а другая снимала происходящее на видео. После того как запись правонарушения распространили местные Telegram-каналы, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок.

Также следствие проводит проверку по факту действий двух подростков, которые погрели руки у Вечного огня в парке Победы в Абакане. Девушки тоже рискуют стать фигурантками уголовного дела.