Школьница погибла, спасаясь от жары в Ростовской области В Ростовской области школьницу убило током во время приема душа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области школьница погибла, когда пыталась охладиться в жаркую погоду, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, девочка хотела принять летний душ на даче, но ее убило током.

Трагедия произошла в городе Шахты. 13-летняя местная жительница пришла в гости к своей однокласснице в дом на улице Заречной. Девочки играли, но в какой-то момент им стало жарко и они решили принять душ, который находился во дворе. Когда семиклассница нажала на кнопку водонагревателя, ее насмерть ударило током.

По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, водонагреватель был неисправен.

Ранее женщина погибла от удара током на своем дачном участке в Ленинградской области. Причиной стало короткое замыкание во время дождя. 53-летняя дачница приводила в порядок свой газон. Работать на участке она продолжала под начавшимся дождем. Неожиданно в электрической косе произошло короткое замыкание, и женщину поразило током. Травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте.

До этого в Крыму сообщили о смерти школьника от удара током в Советском районе. Трагедия произошла с 13-летним подростком. Мальчик приехал в гости к родственникам в Пчельники, отправился с друзьями на прогулку, зашел в трансформаторную будку и получил серьезные травмы, от которых скончался.