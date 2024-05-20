Крымского школьника убило током в трансформаторной будке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник погиб от удара током в трансформаторной будке в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. Трагедия произошла с 13-летним мальчиком, который приехал в гости к родственникам в Пчельники.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток вместе с двумя друзьями отправился на прогулку. Увидев трансформаторную подстанцию в степи, он зашел внутрь и получил серьезные электротравмы, от которых погиб.

При осмотре места происшествия выяснилось, что двери сооружения были открыты, что является нарушением безопасности. Следствие выясняет, кто был ответственен за обслуживание подстанции. Семья погибшего не числится на учете в профилактических органах.

Ранее в Краснодаре 14-летний подросток получил смертельный удар током на крыше вагона грузового поезда. Трагедия произошла на восьмом километре железнодорожного пути станции Пашковская Северо-Кавказской железной дороги. Школьник хотел сократить дорогу через пути и взобрался на крышу одного из вагонов грузового состава. Там он получил удар электрической дугой от контактной электросети.