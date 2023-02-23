Шесть человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиками в Самарской области

Фото: gibddsamreg/vk.com

В Самарской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с двумя грузовиками погибли шесть человек, сообщает Telegram-канал «112». Еще девять человек пострадали — информации об их состоянии пока нет.

Сегодня около 09:20 час. в Нефтегорском районе на 83 км. автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе маршрутного автобуса, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Самарской области.

В момент столкновения в микроавтобусе находилось 15 человек.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 11 человек, в том числе один ребенок, погибли в ДТП в Минской области. Авария произошла днем на девятом километре автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк). Там столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль МАЗ.

До этого на Крымском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате три человека погибли и еще один пострадал. Из-за аварии движение по мосту было на некоторое время полностью перекрыто.