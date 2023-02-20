11 человек погибли в ДТП под Минском

Фото: МВД Беларуси

Одиннадцать человек, в том числе один ребенок, погибли в ДТП в Минской области, сообщило в Telegram МВД Белоруссии. На место аварии выехал глава ведомства Иван Кубраков. ДТП произошло днем на девятом километре автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк). Там столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль МАЗ.

11 человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу, — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав Белоруссии в своем Telegram-канале привел иные данные по погибшим и пострадавшим. Отмечается, что погиб не один, а двое несовершеннолетних. Госпитализированы девять пострадавших, включая двоих детей 11 и 17 лет.

Четверо пострадавших госпитализированы в отделения реанимации, два — в отделения хирургии, троим сейчас проводится оперативное вмешательство, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате три человека погибли и еще один пострадал. Из-за аварии автомобильное движение по мосту было на некоторое время полностью перекрыто.