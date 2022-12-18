Сердце с надписью «Мариуполь» в Санкт-Петербурге частично демонтировали

Фото: Социальные сети

Сердце с надписью «Мариуполь», установленное на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, частично разобрали, сообщает «Ротонда». Ранее на инсталляции появилась надпись «убийцы». Спустя час после этого, как сообщает Telegram-канал, объект начали разбирать. Вандалов разыскивает полиция.

Работники, занимающиеся разбором инсталляции, рассказали корреспонденту «Ротонды», что сердце не будет разобрано целиком: с него снимут лишь ту часть, которая была расписана, при этом сам каркас останется стоять на Дворцовой площади. Позже панели отремонтируют и починят.

Как сообщили в источнике, на главную площадь Северной столицы приехали сотрудники МВД. Они проводят досмотр.

Данная инсталляция была заказана властями Санкт-Петербурга еще в сентябре, после того как Мариуполь объявили городом-побратимом культурной столицы. Как передает издание, по контракту сердце обошлось местной администрации в 1,05 млн рублей.

Ранее стало известно, что неподвижно стоящая буква Z в Можайске «оттолкнула» россиянина, после чего тот упал на землю. После этого разъяренный вандал принялся колотить руками и ногами по инсталляции. В итоге он повалил букву Z на землю. Происшествие попало на видео.

До этого в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V. Мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.