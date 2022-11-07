Неподвижно стоящая буква Z в Можайске дала сдачи вандалу SHOT: неподвижно стоящая буква Z опрокинула вандала, пытавшегося ее сломать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неподвижно стоящая буква Z в Можайске оттолкнула россиянина, после чего тот упал на землю, сообщает SHOT. После этого разъяренный вандал принялся колотить руками и ногами по инсталляции. В итоге он повалил букву Z на землю. Происшествие попало на видео.

Вандалом оказался 34-летний безработный Константин Марценко. После того, как он уронил букву Z на землю, он отправился к местному дому культуры, попытавшись поджечь патриотический баннер с той же символикой. Однако поджог не удался: в результате Марценко разорвал нижнюю часть плаката.

В отношении вандала начата проверка.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали жителя микрорайона Уралмаш за порчу машин с символикой Z и V. Мужчина обливал автомобили красной краской. На него составили три административных протокола за дискредитацию Вооруженных сил России.

До этого полицейские в Улан-Удэ при содействии сотрудников бурятской ФСБ задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге баннера с символикой V. Один из несовершеннолетних оказался студентом городского колледжа. Против них завели уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ).