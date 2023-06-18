Семья москвичей пропала на катере под Астраханью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Камызякском районе Астраханской области спасатели разыскивают семью туристов из Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на региональный главк МЧС. Известно, что мать, отец и их 12-летний ребенок отправились на прогулку на катере Yamaha 100, но вскоре перестали выходить на связь.

Семья отбыла из Астрахани в сторону поселка Станья. В последний раз они выходили на связь около 14:00 17 июня — в этот момент супруги и ребенок находились недалеко от базы отдыха «Капитан», после чего трубку никто не поднимал.

На поиски семьи отправили шесть человек.

Ранее более 20 российских туристов пострадали при аварии с катером на Пхукете. Судно столкнулось с вышкой. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Всего в катере находились 37 человек, не пострадали только двое.

В конце марта по меньшей мере 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в индийском штате Керала. По сообщениям местных СМИ, большую часть погибших составили дети. Подростки отправились покататься на лодке во время каникул.