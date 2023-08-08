Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел в Донецке Руденко: съемочная группа «России 24» попала под обстрел в Донецке

Фото: МО Украины

Во время освещения последствий обстрела ВСУ съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под огонь украинской армии вместе с мирными жителями, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, некоторые члены команды в это время также помогали раненым.

Во время съемки последствий очередного обстрела со стороны нацистов центра Донецка под огонь противника вместе с мирными жителями попала и съемочная группа «России 24», — написал Руденко.

Он отметил, что корреспондент Станислав Бернвальд оказал первую помощь раненой женщине, перетянув жгутом ее руку, пробитую осколком. Кроме того, Антон Хоботов вывез раненого ребенка, найденного во дворе дома. Руденко добавил, что мальчика отвезли в больницу.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреливают Киевский и Ворошиловский район города. По его словам, один из снарядов мог прилететь в магазин «Изумруд». Также под обстрелами сгорела кухня возле частного дома в Кировском районе Донецка.

До этого он заявил, что пятеро жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Мэр отмечал, что Киевский район сегодня подвергся массированным обстрелам, в результате которых один человек погиб, также было повреждено остекление во многоквартирных домах и здании школы.