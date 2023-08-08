Мэр Донецка назвал число раненных при обстреле ВСУ Киевского района города Кулемзин: пять мирных жителей получили ранения при обстреле Киевского района Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он ранее отмечал, что Киевский район сегодня подвергся массированным обстрелам, в результате которых один человек погиб, также было повреждено остекление во многоквартирных домах и здании школы.

Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Розы Люксембург мальчика 2012 года рождения Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения. Возле конечной остановки троллейбуса № 17 ранена женщина 1970 года рождения, — написал Кулемзин.

Ранее мэр Донецка сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрела микрорайона Азотный в Куйбышевском районе города со стороны ВСУ. По его словам, 6 августа ВСУ атаковали территорию населенного пункта 21 раз. Кроме этого, в Кировском районе Донецка и поселке Старомихайловка были ранены два мирных жителя 1985 и 1966 годов рождения. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили два частных дома, один из которых в последствии загорелся.

Недавно стало известно, что два человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту Горностаевка в Херсонской области. В общей сложности ВСУ выпустили по поселку около 14 снарядов за сутки. Обстрелам также подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Подстепное и Новая Збурьевка.