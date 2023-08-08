ВСУ обстреливают центр Донецка Кулемзин: ВСУ хаотично обстреливают несколько районов Донецка

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреливают Киевский и Ворошиловский район Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, один из снарядов мог прилететь в магазин «Изумруд». Также под обстрелами сгорела кухня возле частного дома в Кировском районе Донецка.

Вражеская артиллерия не прекращает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщается о прилёте в районе магазина «Изумруд». Данные уточняются. <...> В результате обстрела Кировского района сгорела летняя кухня возле частного дома по улице Чайковского, — написал Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в промежутке с 18:40 по 19:10 украинские военные выпустили 30 снарядов калибром 155 мм по Киевскому, Ворошиловскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по населенному пункту Зайцево.

Ранее днем Кулемзин сообщил, что пятеро жителей, в том числе ребенок, получили ранения при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. До этого он отмечал, что Киевский район сегодня подвергся массированным обстрелам, в результате которых один человек погиб, также было повреждено остекление во многоквартирных домах и здании школы.